ФОТО. Как невеста Зинченко болела за Манчестер Сити в Мадриде

Влада Седан посетила поединок «горожан» против «Реала» в Лиге чемпионов

  • 27.02.2020 01:25
  • 1187 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Как невеста Зинченко болела за Манчестер Сити в Мадриде
© Instagram. Влада Седан

Влада Седан, ведущая телеканалов «Футбол» и невеста украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, посетила выездной матч «горожан» с мадридским «Реалом» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Исторический день. Сегодня впервые мы болеем против «Реала». Cityyyyy», — написала Влада в Instagram, поделившись фото со стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Зинченко прилетел в Мадрид вместе с «Манчестер Сити», но в заявку на матч не попал. В текущем сезоне Александр провел за «горожан» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности