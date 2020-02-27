ФОТО. Как невеста Зинченко болела за Манчестер Сити в Мадриде

Влада Седан, ведущая телеканалов «Футбол» и невеста украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, посетила выездной матч «горожан» с мадридским «Реалом» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Исторический день. Сегодня впервые мы болеем против «Реала». Cityyyyy», — написала Влада в Instagram, поделившись фото со стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Зинченко прилетел в Мадрид вместе с «Манчестер Сити», но в заявку на матч не попал. В текущем сезоне Александр провел за «горожан» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Источник — Instagram
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