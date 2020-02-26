ВИДЕО. Удар Жезуса и пенальти Де Брюйне вывели МанСити вперед

В среду, 26 февраля, в Мадриде проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Реал» и «Манчестер Сити».
Удар Жезуса (78 мин) и пенальти Де Брюйне (83 мин) вывели МанСити вперед. Смотрите видео голов.
ГОЛ! 1:1. Жезус, 78 мин.
ГОЛ! 1:2. Де Брюйне, 83 мин (пен).
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Источник — Sport.ua
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