Филипп БУДКОВСКИЙ: «Незаслуженно проиграли Шахтеру»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский считает незаслуженным поражение своей команды 0:1 от «Шахтера» в 19-м туре УПЛ:
«Была установка выйти и зацепиться за мячи, потому что конец матча, нужно помочь ребятам.
Где-то чего-то не хватило, пропустили. Обидно, незаслуженно проиграли».
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Источник — Футбольный формат
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