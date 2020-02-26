ВИДЕО. Иско вывел Реал вперед в матче с МанСити

В среду, 26 февраля, в Мадриде проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Реал» и «Манчестер Сити».
Полузащитник Иско вывел «Реал» вперед точным ударом на 60-й минуте. Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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