ВИДЕО. Ястремская проиграла сражение с Мугурусой и покидает Катар

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 25) завершила борьбу на турнире WTA серии Premier 5 в Дохе.
В матче 1/8 финала украинка проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе (WTA 16) со счетом 2:6, 4:6.
Смотрите видео самых интересных моментов матча.
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Источник — Sport.ua
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Ястремська,Україна!!!
Ястремська,Україна!!!
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