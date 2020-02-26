ВИДЕО. Ястремская проиграла сражение с Мугурусой и покидает Катар

Смотрите видео самых интересных моментов матча турнира WTA в Дохе

  • 26.02.2020 23:12
  • 508 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ястремская проиграла сражение с Мугурусой и покидает Катар
© WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 25) завершила борьбу на турнире WTA серии Premier 5 в Дохе.

В матче 1/8 финала украинка проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе (WTA 16) со счетом 2:6, 4:6.

Смотрите видео самых интересных моментов матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 27.02.2020 00:33
    0
    Даяна проиграла,но её не победили!Все буде добре.Це тільки початок кар'єри і так буває майже у всіх.Успіхів тобі Даяно,ми завжди з тобою,дякую за твою працю,яка принесе тобі ще не одну перемогу.
    Ястремська,Україна!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 27.02.2020 00:33
    0
    Даяна проиграла,но её не победили!Все буде добре.Це тільки початок кар'єри і так буває майже у всіх.Успіхів тобі Даяно,ми завжди з тобою,дякую за твою працю,яка принесе тобі ще не одну перемогу.
    Ястремська,Україна!!!
    Ссылка
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