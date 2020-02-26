ИСМАИЛИ: «Тщательно готовились к матчу с Бенфикой»

Защитник «Шахтера» - о предстоящем матче Лиги Европы

  • 26.02.2020 21:30
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ИСМАИЛИ: «Тщательно готовились к матчу с Бенфикой»
© shakhtar.com

Завтра, 27 февраля «Шахтер» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Бенфикой». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча:

- В первом матче «Шахтер» выглядел лучше «Бенфики». Как поддержать этот ритм, чтобы и второй матч провести на таком же уровне?
- Для нас это была хорошая игра, мы достойно себя проявили. Мы хорошо готовились на сборах, отдавались работе, чтобы показать лучший результат. К завтрашнему матчу также готовились тщательно и надеемся, что сыграем хорошо и пройдем дальше.

- Чувствуете с командой, матч с «Бенфикой» – самый важный в сезоне? Или все же для вас важнее матчи с «Динамо» в чемпионате?
- «Динамо» – наш главный соперник в Украине, но теперь мы полностью сконцентрированы на «Бенфике». Думаем только о том, чтобы сыграть хорошо и пройти дальше.

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Источник — UA-Football

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