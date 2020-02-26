Лион – Ювентус. Известны стартовые составы команд

«Ювентус» приехал в гости к «Лиону»

  • 26.02.2020 21:09
  • 663 просмотра
  • 4 комментария
Лион – Ювентус. Известны стартовые составы команд
© twitter.com/juventusfcen

Сегодня, 26 февраля, «Лион» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Лопес – Денайер, Марсело, Фернандо Марсаль – Дюбуа, Тузар, Ауар, Корне – Экамби, Террье, Мусса Дембеле

«Ювентус»: Щенсны – Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Данило – Пьянич, Бентанкур, Рэмзи – Роналду, Дибала, Куадрадо

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.02.2020 21:43
    +1
    vovast, 26.02.2020 21:13
    Без депая сцикотно как-то. Ублюдок аналдо-сосалдо имеет все шансы портить атмосферу и дальше
    Ты малость попутал, вечно портящий всю атмосферу игрок-десятка вчера со своим клубом на выезде вничью с Наполи сыграл.
    Ссылка
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 26.02.2020 21:22
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:17
    Чего плохого тебе Роналду сделал?
    В рот йому насрав.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:17
    +5
    vovast, 26.02.2020 21:13
    Без депая сцикотно как-то. Ублюдок аналдо-сосалдо имеет все шансы портить атмосферу и дальше
    Чего плохого тебе Роналду сделал?
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 26.02.2020 21:13
    -8
    Без депая сцикотно как-то. Ублюдок аналдо-сосалдо имеет все шансы портить атмосферу и дальше
    Ссылка
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 26.02.2020 21:22
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:17
    Чего плохого тебе Роналду сделал?
    В рот йому насрав.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:17
    +5
    vovast, 26.02.2020 21:13
    Без депая сцикотно как-то. Ублюдок аналдо-сосалдо имеет все шансы портить атмосферу и дальше
    Чего плохого тебе Роналду сделал?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.02.2020 21:43
    +1
    vovast, 26.02.2020 21:13
    Без депая сцикотно как-то. Ублюдок аналдо-сосалдо имеет все шансы портить атмосферу и дальше
    Ты малость попутал, вечно портящий всю атмосферу игрок-десятка вчера со своим клубом на выезде вничью с Наполи сыграл.
    Ссылка
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