Левандовски пропустит месяц из-за травмы

Вчера во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (победа 3:0) лидер «Баварии» Роберт Левандовски получил травму.
У польского форварда диагностировали травму коленного сустава. Левандовски пропустит четыре недели.
В нынешнем сезоне Левандовски является лучшим бомбардиром Бундеслиги. На его счету 25 голов в 23 матчах.
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Источник — ФК Бавария
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