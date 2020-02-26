Денис ПОПОВ: «Как лечить коронавирус? Дедовским методом»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился своим мнением по поводу коронавируса:

«Коронавирус – это проблема целого мира, если она не раздута. Я знаю, что он пошел из Китая, еще не придумали вакцину. Говорят, что, возможно, кто-то специально это использовал, как оружие.

А как лечить его? Дедовским методом. Нам дают чеснок, лук. На базе ставят свежие овощи: помидоры, огурцы, лук зеленый свежий».

Ранее Попов признался, что боялся, что ему не выплатят премиальные за победу на юношеском чемпионате мира-2019.