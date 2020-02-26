Денис ПОПОВ: «Как лечить коронавирус? Дедовским методом»

Защитник «Динамо» - о профилактике коронавируса

  • 26.02.2020 20:05
  • 1060 просмотров
  • 4 комментария
Денис ПОПОВ: «Как лечить коронавирус? Дедовским методом»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился своим мнением по поводу коронавируса:

«Коронавирус – это проблема целого мира, если она не раздута. Я знаю, что он пошел из Китая, еще не придумали вакцину. Говорят, что, возможно, кто-то специально это использовал, как оружие.

А как лечить его? Дедовским методом. Нам дают чеснок, лук. На базе ставят свежие овощи: помидоры, огурцы, лук зеленый свежий».

Ранее Попов признался, что боялся, что ему не выплатят премиальные за победу на юношеском чемпионате мира-2019.

 

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Источник — Отдушивдушу

(2 голоса)

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Комментарии
    Владислав Ткаченко
    online
      Владислав Ткаченко, 26.02.2020 20:28
    0
    сало еще добавь в рацион и 100 грамм фронтовых
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 26.02.2020 20:23
    0
    Им дают? В контексте фразы "как лечить"? У них там инфицированные есть?
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 26.02.2020 20:18
    0
    А как же к всему выше перечисленному сало и 100 грамм?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.02.2020 20:17
    +1
    Идиотский вопрос
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.02.2020 20:17
    +1
    Идиотский вопрос
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
    online
      Владислав Ткаченко, 26.02.2020 20:28
    0
    сало еще добавь в рацион и 100 грамм фронтовых
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 26.02.2020 20:23
    0
    Им дают? В контексте фразы "как лечить"? У них там инфицированные есть?
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 26.02.2020 20:18
    0
    А как же к всему выше перечисленному сало и 100 грамм?
    Ссылка
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