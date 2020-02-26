ВИДЕО. Дуглас Коста со своей сексапильной девушкой посетил показ мод

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.

Это не мешает 29-летнему бразильцу ярко проводить свободное время.

Накануне Дуглас Коста в компании своей сексапильной девушки Наталии Феликс посетил показ мод в Милане. Соответствующие фото и видео бразильская фотомодель выложила у себя в Instagram.

В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.

Напомним, ранее из-за угрозы коронавируса в Италии приняли решение провести матч «Ювентус» - «Интер» и еще пять поединков в рамках ближайшего тура без зрителей.