ВИДЕО. Дуглас Коста со своей сексапильной девушкой посетил показ мод

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.
Это не мешает 29-летнему бразильцу ярко проводить свободное время.
Накануне Дуглас Коста в компании своей сексапильной девушки Наталии Феликс посетил показ мод в Милане. Соответствующие фото и видео бразильская фотомодель выложила у себя в Instagram.
В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.
Напомним, ранее из-за угрозы коронавируса в Италии приняли решение провести матч «Ювентус» - «Интер» и еще пять поединков в рамках ближайшего тура без зрителей.
Источник — Sport.ua
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Но игрок Дуглас - отменный! Один из лучших игравших в Украине. Да и человеческие качества и достоинство - на высоте.
Не сопливый пудель Тайсон...
Но игрок Дуглас - отменный! Один из лучших игравших в Украине. Да и человеческие качества и достоинство - на высоте.
Не сопливый пудель Тайсон...
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