ВИДЕО. Дуглас Коста со своей сексапильной девушкой посетил показ мод

Экс-футболист «Шахтера» в компании обворожительной брюнетки побывал в Милане

  • 26.02.2020 19:29
  • 3124 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Дуглас Коста со своей сексапильной девушкой посетил показ мод
© Instagram

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.

Это не мешает 29-летнему бразильцу ярко проводить свободное время.

Накануне Дуглас Коста в компании своей сексапильной девушки Наталии Феликс посетил показ мод в Милане. Соответствующие фото и видео бразильская фотомодель выложила у себя в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A última desse dia Fashion Week em Milão ✨ @philipppleinofficial

Публикация от NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look : @philipppleinofficial ✨

Публикация от NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.

Напомним, ранее из-за угрозы коронавируса в Италии приняли решение провести матч «Ювентус» - «Интер» и еще пять поединков в рамках ближайшего тура без зрителей.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 26.02.2020 20:10
    -1
    Бомба девушка, в основном все кто может себе позволить выбирают брюнеток.
    Ссылка
    Akella_147
    online
    Akella_147, 26.02.2020 20:00
    +3
    Ну эта хоть на девушку похожа, огонь!
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 26.02.2020 19:55
    +2
    Болонка...
    Но игрок Дуглас - отменный! Один из лучших игравших в Украине. Да и человеческие качества и достоинство - на высоте.
    Не сопливый пудель Тайсон...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.02.2020 19:48
    0
    Прекрасно расслабит Дугласа, в этом нет сомнений. Главное чтобы играл
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.02.2020 19:47
    0
    О, спорт, ты - секс! (впрочем, глядя на выложенные фото - даже это сказать трудно)...
    Ссылка
    Akella_147
    online
    Akella_147, 26.02.2020 20:00
    +3
    Ну эта хоть на девушку похожа, огонь!
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 26.02.2020 19:55
    +2
    Болонка...
    Но игрок Дуглас - отменный! Один из лучших игравших в Украине. Да и человеческие качества и достоинство - на высоте.
    Не сопливый пудель Тайсон...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.02.2020 19:48
    0
    Прекрасно расслабит Дугласа, в этом нет сомнений. Главное чтобы играл
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.02.2020 19:47
    0
    О, спорт, ты - секс! (впрочем, глядя на выложенные фото - даже это сказать трудно)...
    Ссылка
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