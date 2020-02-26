Манчестер Сити при Гвардиоле потратил 776 миллионов на новичков

После того, как «Манчестер Сити» отстранили на 2 сезона от еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей, многие начали подсчитывать, сколько же клуб потратил в течение работы тренера Хосепа Гвардиолы.

С 2016 года на новичков клуб потратил 776 миллионов евро. При этом на продажах клуб за такой же срок заработал 249 миллионов евро.

Гвардиола помог команде выиграть 7 трофеев, среди которых главные - 2 чемпионских титула АПЛ.

В среду официально стало известно, что клуб подал апелляцию на решение УЕФА.