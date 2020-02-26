Неймар отказался принять участие в тренировке ПСЖ

Бразильский форвард заявил, что он нуждается в отдыхе

  • 26.02.2020 16:39
  • 2066 просмотров
  • 1 комментарий
Неймар отказался принять участие в тренировке ПСЖ
© ФК ПСЖ. Неймар

28-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар бойкотировал тренировку французского клуба 13-го февраля.

12-го февраля ПСЖ в 1/4 финала Кубка Франции обыграл «Дижон» со счетом 6:1. Неймар не был включен в заявку на матч и был должен принять участие в тренировке команды на следующий день. Но бразилец отказался принимать участие в занятии, заявив наставнику команды Томасу Тухелю, что ему необходим отдых.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.

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Источник — L`Equipe

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 16:59
    +1
    Купили,теперь няньчтесь
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 16:59
    +1
    Купили,теперь няньчтесь
    Ссылка
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