Неймар отказался принять участие в тренировке ПСЖ

28-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар бойкотировал тренировку французского клуба 13-го февраля.
12-го февраля ПСЖ в 1/4 финала Кубка Франции обыграл «Дижон» со счетом 6:1. Неймар не был включен в заявку на матч и был должен принять участие в тренировке команды на следующий день. Но бразилец отказался принимать участие в занятии, заявив наставнику команды Томасу Тухелю, что ему необходим отдых.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.
Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.
Источник — L`Equipe
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