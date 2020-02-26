Матч Бенфика — Шахтер соберет около 45-ти тысяч болельщиков

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и донецким «Шахтером» посетят около 45-ти тысяч любителей футбола.
Матч «Бенфика» — «Шахтер» состоится в четверг, 27-го февраля, на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
Вместимость «Эштадиу да Луш» составляет 65376 мест.
Первый матч, который прошел на харьковском стадионе «Металлист» 20-го февраля, собрал 24429 зрителей. «Шахтер» добыл победу со счетом 2:1.
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Источник — ТК Футбол
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