Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Днепр — хороший клуб, который хочет прогрессировать»

31-летний итальянский аналитик «Днепра-1» Луиджи Ночентини, ранее работавший с Маурицио Сарри в «Эмполи» и «Наполи», рассказал, что привело его в украинский клуб.

«Это очень хороший клуб, который хочет прогрессировать. Я стараюсь узнать разные футбольные страны, и находиться здесь — большое удовольствие. Хочу помочь команде финишировать на хорошей позиции в чемпионате. Убежден, что хорошая работа принесет хороший результат», — отметил Ночентино.