Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Днепр — хороший клуб, который хочет прогрессировать»

Итальянский специалист поделился ожиданиями от своей работы в украинском клубе

  • 26.02.2020 15:57
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Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Днепр — хороший клуб, который хочет прогрессировать»
© СК Днепр-1. Луиджи Ночентини (слева)

31-летний итальянский аналитик «Днепра-1» Луиджи Ночентини, ранее работавший с Маурицио Сарри в «Эмполи» и «Наполи», рассказал, что привело его в украинский клуб.

«Это очень хороший клуб, который хочет прогрессировать. Я стараюсь узнать разные футбольные страны, и находиться здесь — большое удовольствие. Хочу помочь команде финишировать на хорошей позиции в чемпионате. Убежден, что хорошая работа принесет хороший результат», — отметил Ночентино.

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Источник — СК Днепр-1

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