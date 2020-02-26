Динамо разрешило Супряге сыграть против киевлян в матче УПЛ

Клубам снова удалось договориться

  • 26.02.2020 14:56
  • 1824 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо разрешило Супряге сыграть против киевлян в матче УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте проинформировало, что форвард Владислав Супряга, который арендован «Днепром-1», сможет сыграть в ближайшем матче УПЛ между командами.

А вот арендованному хавбеку Сергею Булеце запрещено выходить на поле в этой игре. В чем причина такого разделения - клуб не уточняет.

В первой части сезона Супряга тоже смог сыграть против киевлян.

Еще сегодня утром тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко говорил, что оба сыграть не смогут.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 26.02.2020 15:48
    +2
    Trasher311987, 26.02.2020 15:01
    Динамо молодцы.
    с чего это? а чего булеца не играет?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 15:39
    +4
    Суркиса глючет
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 26.02.2020 15:23
    +1
    Коломойский порешал
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 26.02.2020 15:13
    +4
    скоріш за все це пов'язано з доволі таки дивним трансфером Супряги в Динамо, який відбувся за 6 мільйонів євро, чи то не за 6, чи то з відсотком від перепродажу, чи взагалі його права викуплені не повністю, тому й грає проти Динамо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.02.2020 15:01
    -2
    Динамо молодцы.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 15:39
    +4
    Суркиса глючет
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 26.02.2020 15:13
    +4
    скоріш за все це пов'язано з доволі таки дивним трансфером Супряги в Динамо, який відбувся за 6 мільйонів євро, чи то не за 6, чи то з відсотком від перепродажу, чи взагалі його права викуплені не повністю, тому й грає проти Динамо
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 26.02.2020 15:48
    +2
    Trasher311987, 26.02.2020 15:01
    Динамо молодцы.
    с чего это? а чего булеца не играет?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 26.02.2020 15:23
    +1
    Коломойский порешал
    Ссылка
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