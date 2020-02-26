Динамо разрешило Супряге сыграть против киевлян в матче УПЛ

«Динамо» на официальном сайте проинформировало, что форвард Владислав Супряга, который арендован «Днепром-1», сможет сыграть в ближайшем матче УПЛ между командами.
А вот арендованному хавбеку Сергею Булеце запрещено выходить на поле в этой игре. В чем причина такого разделения - клуб не уточняет.
В первой части сезона Супряга тоже смог сыграть против киевлян.
Еще сегодня утром тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко говорил, что оба сыграть не смогут.
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Источник — ФК Динамо Киев
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