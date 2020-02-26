Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Булеца и Супряга не сыграют против Динамо»

ОБНОВЛЕНО. «Динамо» разрешило Супряге сыграть.

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал предстоящий матч против «Динамо» в УПЛ, а также заявил, что арендованные Сергей Булеца и Владислав Супряга игру пропускают.

Ранее в этом сезоне по договоренности клубов Супряга сыграл против «Динамо».

- Есть ли кадровые проблемы перед игрой с «Динамо»?

- Все готовятся. На эту минуту только Булеца и Супряга не смогут играть по условиям сделки.

- Чего ожидаете от «Динамо»? К какой игры готовитесь?

- Готовимся к тяжелой игре. Приезжает соперник высокого уровня, команда, которая находится в гонке за второе место. Разумеется, будет серьезный настрой. Для нас это будет первая домашняя игра этого года, в присутствии собственных болельщиков. Очень хотим отобрать очки и показать хорошую игру.

- Какие были проблемные позиции, и довольны ли вы, как их закрыли новички?

- Из шести новичков не все находятся в оптимальном состоянии. Большинство находятся или после длительного перерыва в матчах, или после травм. Цуриков и Сваток с повреждениями, длительное время не играл Тейлор - он сейчас приобретает игровой тонус. У Адамюка не было возможности играть полгода. Хобленко пропустил игру из-за дисквалификации.

Сейчас, разумеется, сыграют Адамюк и ди Франко, а по поводу других - вопрос. Из всех новичков Фран находится в наиболее оптимальных игровых кондициях. Адамюку нужно время, чтобы войти в тонус. Все это вопрос ближайшего времени. Уверен, через некоторое короткое время новички выйдут на привычный уровень и будлут приносить пользу.