Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Булеца и Супряга не сыграют против Динамо»

Обоим игрокам запрещено выйти на поле по условиям аренды

  • 26.02.2020 14:27
  • 1537 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Булеца и Супряга не сыграют против Динамо»
© scdnipro1.com.ua

ОБНОВЛЕНО. «Динамо» разрешило Супряге сыграть.

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал предстоящий матч против «Динамо» в УПЛ, а также заявил, что арендованные Сергей Булеца и Владислав Супряга игру пропускают.

Ранее в этом сезоне по договоренности клубов Супряга сыграл против «Динамо».

- Есть ли кадровые проблемы перед игрой с «Динамо»?

- Все готовятся. На эту минуту только Булеца и Супряга не смогут играть по условиям сделки.

- Чего ожидаете от «Динамо»? К какой игры готовитесь?

- Готовимся к тяжелой игре. Приезжает соперник высокого уровня, команда, которая находится в гонке за второе место. Разумеется, будет серьезный настрой. Для нас это будет первая домашняя игра этого года, в присутствии собственных болельщиков. Очень хотим отобрать очки и показать хорошую игру.

- Какие были проблемные позиции, и довольны ли вы, как их закрыли новички?

- Из шести новичков не все находятся в оптимальном состоянии. Большинство находятся или после длительного перерыва в матчах, или после травм. Цуриков и Сваток с повреждениями, длительное время не играл Тейлор - он сейчас приобретает игровой тонус. У Адамюка не было возможности играть полгода. Хобленко пропустил игру из-за дисквалификации.

Сейчас, разумеется, сыграют Адамюк и ди Франко, а по поводу других - вопрос. Из всех новичков Фран находится в наиболее оптимальных игровых кондициях. Адамюку нужно время, чтобы войти в тонус. Все это вопрос ближайшего времени. Уверен, через некоторое короткое время новички выйдут на привычный уровень и будлут приносить пользу.

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Источник — СК Днепр-1

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.02.2020 14:52
    0
    Динамо (К) виграє 2:1
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.02.2020 14:52
    0
    Динамо (К) виграє 2:1
    Ссылка
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