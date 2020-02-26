Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Гвардиола верит в Зинченко»

Но в минувшем сезоне украинский игрок чаще выходил в составе «Манчестер Сити», считает специалист

  • 26.02.2020 14:46
  • 1107 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Гвардиола верит в Зинченко»
© dynamo.kiev.ua. Евгений Левченко

42-летний бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о 23-летнем футболисте «Манчестер Сити» и сборной Украины Александре Зинченко.

— В Лиге чемпионов у нас тоже есть свои интересы. Если «Аталанта» Руслана Малиновского одной ногой в четвертьфинале, то «Манчестер Сити» Александра Зинченко сыграет с «Реалом» свой первый матч в 1/8.
— Я, думаю, что последние перипетии, которые были вокруг «МанСити», не помешают команде настроиться на поединок против «Реала». Тем более что Пеп Гвардиола заявил, что не покинет команду. Это стало сильной моральной поддержкой для футболистов. Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он проводил больше времени на поле, чем сейчас. Для сборной Украины это — большой минус. 

— В недавнем проигранном матче с «Тоттенхэмом» Зинченко был удален, после чего удостоился большой критики. Это не скажется на дальнейших перспективах Александра?
— Уверен, что нет. Мы знаем характер этого футболиста. Одна игра не может все перечеркнуть. Гвардиола намного чаще хвалит украинского футболиста, чем критикует. Наставник верит в Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности