Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Гвардиола верит в Зинченко»

42-летний бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о 23-летнем футболисте «Манчестер Сити» и сборной Украины Александре Зинченко.

— В Лиге чемпионов у нас тоже есть свои интересы. Если «Аталанта» Руслана Малиновского одной ногой в четвертьфинале, то «Манчестер Сити» Александра Зинченко сыграет с «Реалом» свой первый матч в 1/8.

— Я, думаю, что последние перипетии, которые были вокруг «МанСити», не помешают команде настроиться на поединок против «Реала». Тем более что Пеп Гвардиола заявил, что не покинет команду. Это стало сильной моральной поддержкой для футболистов. Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он проводил больше времени на поле, чем сейчас. Для сборной Украины это — большой минус.

— В недавнем проигранном матче с «Тоттенхэмом» Зинченко был удален, после чего удостоился большой критики. Это не скажется на дальнейших перспективах Александра?

— Уверен, что нет. Мы знаем характер этого футболиста. Одна игра не может все перечеркнуть. Гвардиола намного чаще хвалит украинского футболиста, чем критикует. Наставник верит в Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.