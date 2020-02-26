КАРИКАТУРА ДНЯ. Лондонские клубы — игрушки для Баварии

У немецкого клуба нет проблем с соперниками из Лондона

  • 26.02.2020 14:20
  • 1654 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Лондонские клубы — игрушки для Баварии
© ФК Бавария Мюнхен

Известный карикатурист Омар Момани посвятил свою новую работу мюнхенской «Баварии», которая в последнее время крайне удачно играет с лондонскими клубами в еврокубках.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счетом 3:0. Ранее немецкий клуб побеждал в Лондоне «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» — «Бавария» снова сделала это в Лондоне», — прокомментировал Момани свою работу, в которой футболисты «Баварии» использую маскоты лондонских клубов в качестве игрушек.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 26.02.2020 15:41
    0
    Шикарно, смешно и не пошло. Я сам болею за английские клубы, но Баварии респект.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 26.02.2020 15:41
    0
    Шикарно, смешно и не пошло. Я сам болею за английские клубы, но Баварии респект.
    Ссылка
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