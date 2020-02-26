КАРИКАТУРА ДНЯ. Лондонские клубы — игрушки для Баварии

Известный карикатурист Омар Момани посвятил свою новую работу мюнхенской «Баварии», которая в последнее время крайне удачно играет с лондонскими клубами в еврокубках.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счетом 3:0. Ранее немецкий клуб побеждал в Лондоне «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» — «Бавария» снова сделала это в Лондоне», — прокомментировал Момани свою работу, в которой футболисты «Баварии» использую маскоты лондонских клубов в качестве игрушек.