Шевченко и Баллак побывали на матче Челси — Бавария

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария». За поединком Шевченко следил в компании экс-партнера по лондонскому клубу и бывшего полузащитника «Баварии» и сборной Германии Микаэля Баллака.
«Бавария» не оставила шансов «Челси», разгромив лондонцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0.
Отметим, что на прошлой неделе Шевченко был в Харькове на матче «Шахтер» — «Бенфика».
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Источник — Sport.ua
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