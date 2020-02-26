Шевченко и Баллак побывали на матче Челси — Бавария

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария». За поединком Шевченко следил в компании экс-партнера по лондонскому клубу и бывшего полузащитника «Баварии» и сборной Германии Микаэля Баллака.

«Бавария» не оставила шансов «Челси», разгромив лондонцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0.

Отметим, что на прошлой неделе Шевченко был в Харькове на матче «Шахтер» — «Бенфика».