Шевченко и Баллак побывали на матче Челси — Бавария

Экс-партнеры по «Челси» наблюдали за разгромом «синих» с вип-трибуны «Стэмфорд Бридж»

  • 26.02.2020 13:50
  • 1027 просмотров
  • 1 комментарий
Шевченко и Баллак побывали на матче Челси — Бавария
© Твиттер Баварии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария». За поединком Шевченко следил в компании экс-партнера по лондонскому клубу и бывшего полузащитника «Баварии» и сборной Германии Микаэля Баллака.

«Бавария» не оставила шансов «Челси», разгромив лондонцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0.

Отметим, что на прошлой неделе Шевченко был в Харькове на матче «Шахтер» — «Бенфика».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олександр Захаров
    online
      Олександр Захаров, 26.02.2020 14:10
    +1
    Слева Виктор Павлик
    Ссылка
    Олександр Захаров
    online
      Олександр Захаров, 26.02.2020 14:10
    +1
    Слева Виктор Павлик
    Ссылка
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