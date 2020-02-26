Матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей

ITF приняла решение отменить посещение зрителями матча Кубка Дэвиса Япония – Эквадор из-за эпидемии коронавируса. Всем болельщикам, которые уже приобрели билеты, будут возвращены потраченные средства.
Победитель противостояния, которое состоится 6-7 марта в городе Мики, должен сыграть в Финале Кубка Дэвиса в ноябре.
Напомним, что ранее ATP отменила мартовскую серию челленджеров в Китае, ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации, а WTA отменила турнир 125k в Сиане.
Также в марте из-за коронавируса не состоится матч между Румынией и Китаем в рамках Первой группы Кубка Дэвиса, а на прошлой неделе был отменен финал челленджера в Италии с участием украинца Ильи Марченко.
Источник — Большой теннис Украины
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