Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков

Все шесть представителей Бундеслиги в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы выиграли первые матчи в плей-офф. Это случилось впервые за 31 год. Ранее немецкие клубы выигрывали все первые матчи на выбывание в еврокубках в 1989 году.

Напомним, что на прошлой неделе «Боруссия» победила в Лиге чемпионов «ПСЖ» (2:1), а «РБ Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» (1:0). А в 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» был сильнее «Ред Булл» (4:1), «Вольфсбург» обыграл «Мальме» (2:1), а «Байер» - «Порту» (2:1).

Вчера же «Бавария» не оставила шансов «Челси», разгромив лондонцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0.