Бавария повторила впечатляющее достижение Реала и Барселоны

Мюнхенская «Бавария» добыла выездную победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

Таким образом, немецкий клуб выиграл все семь поединков на старте турнира, ранее было шесть побед в рамках группового раунда.

Отметим, что «Бавария» стала всего третьей командой в истории, которой покорилось данное достижение. Ранее это удавалось только «Барселоне» (сезон 2002/03) и «Реалу» (2014/15).