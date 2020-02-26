Бавария повторила впечатляющее достижение Реала и Барселоны

Мюнхенская «Бавария» добыла выездную победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
Таким образом, немецкий клуб выиграл все семь поединков на старте турнира, ранее было шесть побед в рамках группового раунда.
Отметим, что «Бавария» стала всего третьей командой в истории, которой покорилось данное достижение. Ранее это удавалось только «Барселоне» (сезон 2002/03) и «Реалу» (2014/15).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.