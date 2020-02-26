Гнабри забил в Лондоне 100% всех своих голов в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» практически обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, после крупной победы на выезде в первом поединке против «Челси» (3:0).
Первые два гола в матче забил 24-летний вингер Серж Гнабри.
Отметим, что немецкий футболист отметился пятым и шестым голом в рамках матчей Лиги чемпионов, которые проводились в Лондоне.
Любопытно, что больше ни в одном другом городе Гнабри не забил ни единого гола.
Напомним, первые четыре гола Серж отгрузил в ворота «Тоттенхэма» в феерическом матче второго тура группового раунда ЛЧ, когда его команда победила на выезде со счетом 7:2.
🏴 - Serge Gnabry's Champions League goals per city— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 25, 2020
6️⃣ - London (4 matches)
0️⃣ - Munich (7 matches)
0️⃣ - Amsterdam (1 match)
0️⃣ - Liverpool (1 match)
0️⃣ - Athens (1 match)
0️⃣ - Lisbon (1 match)
0️⃣ - Piraeus (1 match)#UCL
Источник — Sport.ua
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