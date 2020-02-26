Гнабри забил в Лондоне 100% всех своих голов в Лиге чемпионов

Вингер «Баварии» любит клубы из столицы Великобритании

  • 26.02.2020 12:19
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Гнабри забил в Лондоне 100% всех своих голов в Лиге чемпионов
© ФК Бавария Мюнхен. Серж Гнабри

Мюнхенская «Бавария» практически обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, после крупной победы на выезде в первом поединке против «Челси» (3:0).

Первые два гола в матче забил 24-летний вингер Серж Гнабри. 

Отметим, что немецкий футболист отметился пятым и шестым голом в рамках матчей Лиги чемпионов, которые проводились в Лондоне.

Любопытно, что больше ни в одном другом городе Гнабри не забил ни единого гола.

Напомним, первые четыре гола Серж отгрузил в ворота «Тоттенхэма» в феерическом матче второго тура группового раунда ЛЧ, когда его команда победила на выезде со счетом 7:2.

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Источник — Sport.ua

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