Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо играло без азарта, изюминки и какой-то фантазии»

Специалист – об игре команды Алексея Михайличенко в матче с «Ворсклой»

  • 26.02.2020 11:41
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо играло без азарта, изюминки и какой-то фантазии»
© Футбол 1/2. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу киевского «Динамо» над полтавской «Ворсклой» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» играло так, как будто бы старый черно-белый фильм, который перекрасили в цвета. Игра «Динамо» была вроде бы неплохой, но вроде бы из прошлого. Без азарта, изюминки и какой-то фантазии. Эмоции были уже в конце, когда нужно было вырвать победу на последних минутах», - сказал Метревели.

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Источник — Великий футбол

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