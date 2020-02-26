Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо играло без азарта, изюминки и какой-то фантазии»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу киевского «Динамо» над полтавской «Ворсклой» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» играло так, как будто бы старый черно-белый фильм, который перекрасили в цвета. Игра «Динамо» была вроде бы неплохой, но вроде бы из прошлого. Без азарта, изюминки и какой-то фантазии. Эмоции были уже в конце, когда нужно было вырвать победу на последних минутах», - сказал Метревели.