Вячеслав ШЕВЧУК: «Мариуполь нашел свою структуру, модель игры»

Специалист – о поражении приазовцев от «Зари»

  • 26.02.2020 10:42
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Мариуполь нашел свою структуру, модель игры»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал победу луганской «Зари» над «Мариуполем» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче в первом тайме была ровная борьба, обе команды были нацелены на победу. Во втором тайме всё-таки Заря была лучше, больше создала голевых моментов, класс игроков и индивидуального мастерства больше. Заря точечно усилилась нападающим Перовичем и на позицию опорника взяли Цвеха, этот игрок призван дать твердость обороне, в этой игре правда и на атаку себя хорошо проявил. Хороший состав у Мариуполя, они играют в три защитника, нашли свою структуру, модель игры», - сказал Шевчук.

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Источник — Великий футбол

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