Вячеслав ШЕВЧУК: «Мариуполь нашел свою структуру, модель игры»

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал победу луганской «Зари» над «Мариуполем» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«В этом матче в первом тайме была ровная борьба, обе команды были нацелены на победу. Во втором тайме всё-таки Заря была лучше, больше создала голевых моментов, класс игроков и индивидуального мастерства больше. Заря точечно усилилась нападающим Перовичем и на позицию опорника взяли Цвеха, этот игрок призван дать твердость обороне, в этой игре правда и на атаку себя хорошо проявил. Хороший состав у Мариуполя, они играют в три защитника, нашли свою структуру, модель игры», - сказал Шевчук.
Источник — Великий футбол
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