Серхио БУСКЕТС: «У нас проблемы с составом, но мы справимся»

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Было очень сложно находить пространство. Они оборонялись двумя линиями: из четырех игроков, а затем из шести. Мы старались. Гол стал результатом неудачного стечения обстоятельств, мы его не заслуживали. Они воспользовались ошибкой Хуниора и все здорово решили. После этого мы поняли, что игра будет более открытой, мы находили больше свободного пространства, забили, а они слегка присели назад.

У нас ограниченный состав, нам нужно как-то заново себя открыть. Мы хотели прорвать оборону, но иногда это тяжело, нужно терпеть и ждать подходящего момента.

Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть.

У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – сказал Бускетс.

Второй матч «Барселона» - «Наполи» состоится 18 марта на «Камп-Ноу».