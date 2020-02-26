Серхио БУСКЕТС: «У нас проблемы с составом, но мы справимся»

Хавбек пропустит второй матч с «Наполи»

  • 26.02.2020 09:02
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  • 2 комментария
Серхио БУСКЕТС: «У нас проблемы с составом, но мы справимся»
© instagram.com/5sergiob

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Было очень сложно находить пространство. Они оборонялись двумя линиями: из четырех игроков, а затем из шести. Мы старались. Гол стал результатом неудачного стечения обстоятельств, мы его не заслуживали. Они воспользовались ошибкой Хуниора и все здорово решили. После этого мы поняли, что игра будет более открытой, мы находили больше свободного пространства, забили, а они слегка присели назад.

У нас ограниченный состав, нам нужно как-то заново себя открыть. Мы хотели прорвать оборону, но иногда это тяжело, нужно терпеть и ждать подходящего момента.

Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть. 

У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – сказал Бускетс.

Второй матч «Барселона» - «Наполи» состоится 18 марта на «Камп-Ноу». 

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 26.02.2020 09:48
    0
    Виктор Алтухов, 26.02.2020 09:38
    У Барселоны проблемы с игрой. Вместо того, чтобы менять принципы Гвардиолы, они их оставляют в прежнем виде и ухудшают игру от одного тренера к другому.
    Принципы такой игры не Гвардиола придумал. Гвардиоле просто повезло с золотым поколением футболистов на пике своей формы.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 26.02.2020 09:38
    0
    У Барселоны проблемы с игрой. Вместо того, чтобы менять принципы Гвардиолы, они их оставляют в прежнем виде и ухудшают игру от одного тренера к другому.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 26.02.2020 09:48
    0
    Виктор Алтухов, 26.02.2020 09:38
    У Барселоны проблемы с игрой. Вместо того, чтобы менять принципы Гвардиолы, они их оставляют в прежнем виде и ухудшают игру от одного тренера к другому.
    Принципы такой игры не Гвардиола придумал. Гвардиоле просто повезло с золотым поколением футболистов на пике своей формы.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 26.02.2020 09:38
    0
    У Барселоны проблемы с игрой. Вместо того, чтобы менять принципы Гвардиолы, они их оставляют в прежнем виде и ухудшают игру от одного тренера к другому.
    Ссылка
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