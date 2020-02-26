Серхио БУСКЕТС: «У нас проблемы с составом, но мы справимся»

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).
«Было очень сложно находить пространство. Они оборонялись двумя линиями: из четырех игроков, а затем из шести. Мы старались. Гол стал результатом неудачного стечения обстоятельств, мы его не заслуживали. Они воспользовались ошибкой Хуниора и все здорово решили. После этого мы поняли, что игра будет более открытой, мы находили больше свободного пространства, забили, а они слегка присели назад.
У нас ограниченный состав, нам нужно как-то заново себя открыть. Мы хотели прорвать оборону, но иногда это тяжело, нужно терпеть и ждать подходящего момента.
Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть.
У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – сказал Бускетс.
Второй матч «Барселона» - «Наполи» состоится 18 марта на «Камп-Ноу».
Источник — Marca
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