Бускетс и Видаль не сыграют во втором матче с Наполи

«Барселона» не сможет рассчитывать на центральных полузащитников Серхио Бускетса и Артуро Видаля в ответном матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче (1:1), который проходил в Италии, Бускетс получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

А Видаль в конце встречи получил второе предупреждение и был удален.