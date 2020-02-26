Бускетс и Видаль не сыграют во втором матче с Наполи

«Барселона» не сможет рассчитывать на центральных полузащитников Серхио Бускетса и Артуро Видаля в ответном матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом матче (1:1), который проходил в Италии, Бускетс получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
А Видаль в конце встречи получил второе предупреждение и был удален.
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Источник — Sport.ua
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