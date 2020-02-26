Бускетс и Видаль не сыграют во втором матче с Наполи

Каталонский клуб обойдется без опытных полузащитников

  • 26.02.2020 07:32
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Бускетс и Видаль не сыграют во втором матче с Наполи
© ФК Барселона

«Барселона» не сможет рассчитывать на центральных полузащитников Серхио Бускетса и Артуро Видаля в ответном матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче (1:1), который проходил в Италии, Бускетс получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

А Видаль в конце встречи получил второе предупреждение и был удален.

 

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Источник — Sport.ua

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