Антуан ГРИЗМАНН: «Теперь перед своими болельщиками Барса обязана победить»

Форвард каталонцев рассказал, что команда играла на победу против «Наполи»

  • 26.02.2020 05:16
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Антуан ГРИЗМАНН: «Теперь перед своими болельщиками Барса обязана победить»
© УЕФА

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1):

«Мы приехали за победой и играли на победу, но сегодня этому было не суждено случиться. Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Но чем больше мы видели, что они устают, тем больше нам удавалось давить и создавать шансы.

Мне нужно работать над своей игрой: команде необходимо, чтобы я создавал ширину и повышал качество вертикальной игры. Иногда они видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны. В первом тайме мне это не удавалось, а во втором – все получалось.

Теперь нас ждет домашний матч, он будет совсем другим. Мы будем создавать больше пространства, а перед нашими болельщиками мы просто обязаны победить».

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Источник — УЕФА

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