Акапулько. Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда на турнире Серии WTA International в мексиканском Акапулько.
33-летняя Бондаренко выступает в паре с Шэрон Фичман из Канады.
WTA. Акапулько (Мексика)
Женщины. Пары. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) / Шэрон Фичмен (Канада) [PR] – Мария Боузкова / Рената Ворачова (Чехия) – 4:6, 6:2, [12:10]
Ранее Катерина переиграла Данку Ковинич (Черногория) в стартовом матче одиночного разряда.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.