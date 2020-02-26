Акапулько. Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда

33-летняя Катерина выступает в паре с Шэрон Фичман из Канады

  • 26.02.2020 04:59
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Акапулько. Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда
© Twitter. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда на турнире Серии WTA International в мексиканском Акапулько.

33-летняя Бондаренко выступает в паре с Шэрон Фичман из Канады.

WTA. Акапулько (Мексика)

Женщины. Пары. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина) / Шэрон Фичмен (Канада) [PR] – Мария Боузкова / Рената Ворачова (Чехия) – 4:6, 6:2, [12:10]

Ранее Катерина переиграла Данку Ковинич (Черногория) в стартовом матче одиночного разряда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности