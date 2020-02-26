Алфонсо ДЭВИС: «Я мечтал сыграть на стадионе Челси, и моя мечта сбылась»

Полузащитник «Баварии» считает, что команда хорошо сыграла в целом

  • 26.02.2020 04:41
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Алфонсо ДЭВИС: «Я мечтал сыграть на стадионе Челси, и моя мечта сбылась»
© УЕФА

Полузащитник «Баварии» Алфонсо Дэвис прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):

«Я мечтал сыграть на этом стадионе, и моя мечта сбылась. Мой папа поддерживал эту команду, когда был подростком.

Думаю, мы хорошо сыграли в целом. Мы хорошо атаковали в первом тайме и показали еще более солидную игру во втором».

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Источник — УЕФА

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