Алфонсо ДЭВИС: «Я мечтал сыграть на стадионе Челси, и моя мечта сбылась»

Полузащитник «Баварии» Алфонсо Дэвис прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):
«Я мечтал сыграть на этом стадионе, и моя мечта сбылась. Мой папа поддерживал эту команду, когда был подростком.
Думаю, мы хорошо сыграли в целом. Мы хорошо атаковали в первом тайме и показали еще более солидную игру во втором».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.