Алфонсо ДЭВИС: «Я мечтал сыграть на стадионе Челси, и моя мечта сбылась»

Полузащитник «Баварии» Алфонсо Дэвис прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):

«Я мечтал сыграть на этом стадионе, и моя мечта сбылась. Мой папа поддерживал эту команду, когда был подростком.

Думаю, мы хорошо сыграли в целом. Мы хорошо атаковали в первом тайме и показали еще более солидную игру во втором».