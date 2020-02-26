Томас МЮЛЛЕР: «Бавария взвинтила скорости, чтобы победить сегодня»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):
«Конечно, всегда требуется удача, чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов. Сейчас мы очень хорошо себя чувствуем.
Знали, что нужно взвинчивать скорости, чтобы победить сегодня, и сделали это. Но мы не идеальны. Знали, что нам еще много надо работать».
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Источник — УЕФА
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