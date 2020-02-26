Серж ГНАБРИ: «Лондон кажется мне особенным местом»

Полузащитник «Баварии» забил два мяча «Челси» и стал лучшим игроком матча

  • 26.02.2020 03:43
  • 215 просмотров
  • 0 комментариев
Серж ГНАБРИ: «Лондон кажется мне особенным местом»
© УЕФА. Томас Мюллер и Серж Гнабри

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0), в котором он забил два гола и был назван лучшим игроком поединка:

«Лондон кажется мне особенным местом. У меня здесь много друзей. Они были сегодня на стадионе. Кажется, они придали мне сил, и вы видели, во что это вылилось».

Его одноклубник Томас Мюллер порадовался успеху Гнабри: «Рад, что он забивает в Лондоне сейчас, а не пять лет назад. Если бы он забивал тогда, то он, наверное, не был бы сейчас с нами».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности