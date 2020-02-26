Серж ГНАБРИ: «Лондон кажется мне особенным местом»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0), в котором он забил два гола и был назван лучшим игроком поединка:

«Лондон кажется мне особенным местом. У меня здесь много друзей. Они были сегодня на стадионе. Кажется, они придали мне сил, и вы видели, во что это вылилось».

Его одноклубник Томас Мюллер порадовался успеху Гнабри: «Рад, что он забивает в Лондоне сейчас, а не пять лет назад. Если бы он забивал тогда, то он, наверное, не был бы сейчас с нами».