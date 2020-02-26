Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это был очень неприятный урок для Челси»

Главный тренер лондонского клуба собирается сделать выводы из поражения

  • 26.02.2020 02:59
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это был очень неприятный урок для Челси»
© УЕФА. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3):

«Бавария» – очень сильная команда. Чтобы избежать проблем, нужно было сыграть идеально. Мы недостаточно уверенно играли с мячом, и это расстраивает.

Это очень неприятный урок. Мы долго не играли на этом уровне. Такова суровая реальность. Нужно сделать из этого выводы. Игроки должны понять, какой уровень требуется демонстрировать на этой стадии турнира.

Сегодня мы видели, какой уровень у «Баварии». Мы должны отдать ей должное. Нет смысла оглядываться назад, нужно принимать реальность. Мы боремся за попадание в первую четверку в Премьер-лиге, потому как хотим усилиться этим летом. Но для начала отправимся в Мюнхен и постараемся сыграть достойно.

Знаем, что уступаем 0:3 и находимся в плохом положении. Теперь надо сражаться за свою честь. Будет трудно в любом случае. Не важно, кто появится в старте. Кто бы не появился, придется демонстрировать характер, как и всей команде».

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Источник — Sport.ua

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