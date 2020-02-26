Бавария за три года разгромила три лондонских клуба на их поле в Англии

Немецкая «Бавария» за три года в матчах Лиги чемпионов разгромила три лондонских клуба на их поле в Англии.

Силу мюнхенской команды на себе ощутили все три гранда из столицы Англии: «Арсенал» (март 2017), «Тоттенхэм» (октябрь 2019) и «Челси» (март 2020).

Три разгромных победы «Баварии» в ЛЧ в Лондоне: