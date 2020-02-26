Бавария за три года разгромила три лондонских клуба на их поле в Англии

Немецкая «Бавария» за три года в матчах Лиги чемпионов разгромила три лондонских клуба на их поле в Англии.
Силу мюнхенской команды на себе ощутили все три гранда из столицы Англии: «Арсенал» (март 2017), «Тоттенхэм» (октябрь 2019) и «Челси» (март 2020).
Три разгромных победы «Баварии» в ЛЧ в Лондоне:
- 07.03.2017. 1/8 финала. «Арсенал» – «Бавария» – 1:5
- 01.10.2019. Групповой этап. «Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7
- 25.02.2020. 1/8 финала. «Челси» – «Бавария» – 0:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.