Кике СЕТЬЕН: «Ничья – это положительный результат для Барселоны»

Каталонцы не смогут рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче

  • 26.02.2020 01:53
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Кике СЕТЬЕН: «Ничья – это положительный результат для Барселоны»
© УЕФА. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1):

«В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой. «Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки.

Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие».

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Источник — УЕФА

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