Кике СЕТЬЕН: «Ничья – это положительный результат для Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1):

«В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой. «Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки.

Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие».