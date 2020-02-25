Валерий БОНДАРЬ: «Из Трубина вырастет хороший вратарь»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу команды над «Десной» 1:0 в 19-м туре УПЛ:
«Настраивались на тяжелую игру. В команде соперника собраны быстрые ребята. Но в целом считаю, что мы более-менее справились.
Спасибо Трубину, он выручил нас. Также подсказывал, чтобы не теряли своих игроков. Думаю, из него вырастет хороший вратарь».
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Источник — Footboom
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