Пеп ГВАРДИОЛА: «В матче с Реалом хотелось бы немного везения»

Наставник «Манчестер Сити» надеется на удачу

  • 25.02.2020 23:05
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Пеп ГВАРДИОЛА: «В матче с Реалом хотелось бы немного везения»
© Skysports.com. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы должны быть сильными, должны играть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения», - сказал Гвардиола.

Матч «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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