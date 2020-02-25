ВИДЕО. Рекордный гол Мертенса в ворота Барселоны

На 30-й минуте форвард «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

Для Мертенса этот гол стал 121-м в карьере за «Наполи». По этому показателю он теперь является совладельцем клубного рекорда вместе с Мареком Гамшиком.