ВИДЕО. Рекордный гол Мертенса в ворота Барселоны

На 30-й минуте форвард «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:
Для Мертенса этот гол стал 121-м в карьере за «Наполи». По этому показателю он теперь является совладельцем клубного рекорда вместе с Мареком Гамшиком.
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Источник — Sport.ua
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