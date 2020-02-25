Месси вышел на пятое место по матчам в Лиге чемпионов

Сегодня Лионель Месси вышел в основе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Для лидера «Барселоны» это 141-й в карьере матч в Лиге чемпионов. По этому показателю он теперь делит пятое место с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггсом.
Больше матчей за карьеру в Лиге чемпионов провели только Рауль (142 матча), Хави (151), Криштиану Роналду (168) и Икер Касильяс (177).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.