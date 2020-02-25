Давид СИЛЬВА: «Обыграть Реал очень важно»

Хавбек английского «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Обыграть «Реал» очень важно. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали. Проводить ответный матч дома, конечно, лучше, но мы должны добиваться результата завтра», - сказал Сильва.

Матч «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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