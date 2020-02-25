Уго ГАТТИ: «Месси не входит в высший эшелон игроков»

Экс-вратарь сборной Аргентины не высоко ценит Лионеля Месси

  • 25.02.2020 22:06
  • 3423 просмотра
  • 7 комментариев
Уго ГАТТИ: «Месси не входит в высший эшелон игроков»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Бывший голкипер «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти считает, что Лионель Месси значительно слабее многих легендарных игроков прошлого:

«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.

Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.

Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.

Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал».

В эти минуты Месси вместе с «Барселоной» играет против «Наполи» в Лиге чемпионов.

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Источник — El Chiriguito

(8 голосов)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 25.02.2020 23:02
    +2
    У Марадоны настолько меньше титулов командных и индивидуальных, а также забитых голов, что даже не корректно сравнивать с Месси. Ну а неадекватных людей, таких как этот бывший вратарь, хватает. Месси будет в веках, а этого вратаря никто не знает и знать не будет.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 25.02.2020 22:56
    0
    Лол, а еще этот Гатти говорил, что Месси должен перейти в Реал, чтобы стать великим.
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    parcsin
      parcsin, 25.02.2020 22:46
    +5
    ох уж эти старпёры
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    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 22:41
    +3
    Мессі це інопланетянин у футболі.
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    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 25.02.2020 22:40
    0
    Лукавить жостко. Месі то вершина футболу. Але доля правди все ж є. З Лео команда громить всіх підряд но якщо треба камбечити в дійсно важливих матчах то його нема. Той же Роналду проти Іспанії, Швеції, Вольсфбурга, Ювентуса, Атлетико(декіль раз) витягував історичні матчі
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:23
    +1
    поржав
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    INMSpace
    online
      INMSpace, 25.02.2020 22:16
    +1
    Ну конечно, ведь раньше и трава была зеленее )
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    parcsin
      parcsin, 25.02.2020 22:46
    +5
    ох уж эти старпёры
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    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 22:41
    +3
    Мессі це інопланетянин у футболі.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 25.02.2020 23:02
    +2
    У Марадоны настолько меньше титулов командных и индивидуальных, а также забитых голов, что даже не корректно сравнивать с Месси. Ну а неадекватных людей, таких как этот бывший вратарь, хватает. Месси будет в веках, а этого вратаря никто не знает и знать не будет.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:23
    +1
    поржав
    Ссылка
    INMSpace
    online
      INMSpace, 25.02.2020 22:16
    +1
    Ну конечно, ведь раньше и трава была зеленее )
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 25.02.2020 22:56
    0
    Лол, а еще этот Гатти говорил, что Месси должен перейти в Реал, чтобы стать великим.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 25.02.2020 22:40
    0
    Лукавить жостко. Месі то вершина футболу. Але доля правди все ж є. З Лео команда громить всіх підряд но якщо треба камбечити в дійсно важливих матчах то його нема. Той же Роналду проти Іспанії, Швеції, Вольсфбурга, Ювентуса, Атлетико(декіль раз) витягував історичні матчі
    Ссылка
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