Уго ГАТТИ: «Месси не входит в высший эшелон игроков»

Бывший голкипер «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти считает, что Лионель Месси значительно слабее многих легендарных игроков прошлого:
«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.
Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.
Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.
Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал».
В эти минуты Месси вместе с «Барселоной» играет против «Наполи» в Лиге чемпионов.
Источник — El Chiriguito
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