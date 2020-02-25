Уго ГАТТИ: «Месси не входит в высший эшелон игроков»

Бывший голкипер «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти считает, что Лионель Месси значительно слабее многих легендарных игроков прошлого:

«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.

Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.

Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.

Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал».

В эти минуты Месси вместе с «Барселоной» играет против «Наполи» в Лиге чемпионов.