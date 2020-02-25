Йожеф САБО: «Команде нужно поддержать Беседина»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал годичную дисквалификацию Артема Беседина за допинг:

«Кто виноват – никто не знает. Может, узнаем позже. Сейчас Артема нужно поддержать всей команде и тренерскому штабу. Все ошибаются. А руководство клуба найдет виноватых и сделает выводы.

Время – лекарство и для Беседина, и для руководства, и для тренерского штаба. Пусть Артем работает и поддерживает форму.

Не нужно убивать Беседина. Если он нужен «Динамо», то клуб должен его поддержать, ни в коем случае не снижать зарплату».