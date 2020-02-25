Йожеф САБО: «Команде нужно поддержать Беседина»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал годичную дисквалификацию Артема Беседина за допинг:
«Кто виноват – никто не знает. Может, узнаем позже. Сейчас Артема нужно поддержать всей команде и тренерскому штабу. Все ошибаются. А руководство клуба найдет виноватых и сделает выводы.
Время – лекарство и для Беседина, и для руководства, и для тренерского штаба. Пусть Артем работает и поддерживает форму.
Не нужно убивать Беседина. Если он нужен «Динамо», то клуб должен его поддержать, ни в коем случае не снижать зарплату».
Источник — 1927.kiev.ua
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А ещё переживай туда за Тайсона лучше.
А ещё переживай туда за Тайсона лучше.
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