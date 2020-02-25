Йожеф САБО: «Команде нужно поддержать Беседина»

Экс-тренер «Динамо» - о дисквалификации Артема Беседина

  • 25.02.2020 21:39
  • 1355 просмотров
  • 8 комментариев
Йожеф САБО: «Команде нужно поддержать Беседина»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал годичную дисквалификацию Артема Беседина за допинг:

«Кто виноват – никто не знает. Может, узнаем позже. Сейчас Артема нужно поддержать всей команде и тренерскому штабу. Все ошибаются. А руководство клуба найдет виноватых и сделает выводы. 

Время – лекарство и для Беседина, и для руководства, и для тренерского штаба. Пусть Артем работает и поддерживает форму. 

Не нужно убивать Беседина. Если он нужен «Динамо», то клуб должен его поддержать, ни в коем случае не снижать зарплату».

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Источник — 1927.kiev.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 25.02.2020 22:21
    0
    Zport., 25.02.2020 21:58
    Это обычная донецкая вата, которая работает на боевиков за еду и боярышник
    Это я не про ЙоЙо. а про Forever_young_13
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 22:14
    -1
    Forever_young_13, 25.02.2020 21:51
    Закрой свою пасть голубизна отмороженная
    какой смелый диванный воин
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.02.2020 21:58
    0
    Александр Федько, 25.02.2020 21:49
    Сколько же гнили у тебя...
    Это обычная донецкая вата, которая работает на боевиков за еду и боярышник
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 21:51
    +2
    Не переживай йожик он продлил контракт.
    А ещё переживай туда за Тайсона лучше.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.02.2020 21:51
    -6
    Александр Федько, 25.02.2020 21:49
    Сколько же гнили у тебя...
    Закрой свою пасть голубизна отмороженная
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 25.02.2020 21:49
    +5
    Forever_young_13, 25.02.2020 21:44
    Беседе нужно дать пинком под зад, чтобы не позорил ПОМОЙНОЕ имя хранителей туалетных вымпелов
    Сколько же гнили у тебя...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.02.2020 21:44
    -8
    Беседе нужно дать пинком под зад, чтобы не позорил ПОМОЙНОЕ имя хранителей туалетных вымпелов
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 25.02.2020 21:41
    -1
    Проплаченная рыжим старая калоша решила слезу пустить. Прям как Тайсон...
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 25.02.2020 21:49
    +5
    Forever_young_13, 25.02.2020 21:44
    Беседе нужно дать пинком под зад, чтобы не позорил ПОМОЙНОЕ имя хранителей туалетных вымпелов
    Сколько же гнили у тебя...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 21:51
    +2
    Не переживай йожик он продлил контракт.
    А ещё переживай туда за Тайсона лучше.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.02.2020 22:21
    0
    Zport., 25.02.2020 21:58
    Это обычная донецкая вата, которая работает на боевиков за еду и боярышник
    Это я не про ЙоЙо. а про Forever_young_13
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.02.2020 21:58
    0
    Александр Федько, 25.02.2020 21:49
    Сколько же гнили у тебя...
    Это обычная донецкая вата, которая работает на боевиков за еду и боярышник
    Ссылка
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