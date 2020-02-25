Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Хороший дебют Перовича, не зря Заря его пригласила»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу луганской «Зари» над «Мариуполем» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ведущей в этой паре была Заря, с первых минут и до последних. Они больше владели мячом, вели эту игру, Мариуполь больше подстраивался под их модель, опасались соперника, но в тоже время контригру они наладили очень прилично и очень быстро. Хороший дебют Перовича, не зря его пригласили и нужно смотреть, насколько он будет стабилен», - сказал Метревели.

Напомним, черногорский форвард «Зари» Михайло Перович отметился в том матче голом.