Беседин может подать апелляцию в течение 21 дня

Сегодня УЕФА вынесло решение по допинговому делу Артема Беседина: один год дисквалификации.

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал возможность подачи апелляции на это решение:

«На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители.

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, поскольку мне неизвестны детали дела.

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года.

В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50% или 75%».