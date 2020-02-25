Беседин может подать апелляцию в течение 21 дня

Форвард «Динамо» был дисквалифицирован на один год

  • 25.02.2020 20:53
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
Беседин может подать апелляцию в течение 21 дня
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Сегодня УЕФА вынесло решение по допинговому делу Артема Беседина: один год дисквалификации.

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек  прокомментировал возможность подачи апелляции на это решение:

«На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители. 

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, поскольку мне неизвестны детали дела.

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года. 

В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50% или 75%».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Akella_147
    online
    Akella_147, 25.02.2020 20:59
    +1
    Они пересмотрят дело, и ещё один впаяют
    Ссылка
    Akella_147
    online
    Akella_147, 25.02.2020 20:59
    +1
    Они пересмотрят дело, и ещё один впаяют
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности