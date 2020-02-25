В среду, 26-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити».
Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Реал» – «Манчестер Сити» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».
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Источник — Sport.ua
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