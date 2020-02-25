Александрия начала погашать долг перед Баришичем

Ранее сообщалось о том, что из-за долга в размере 233 тысяч долларов перед бывшим игроком команды Йосипом Баришичем «Александрия» получила трансферный бан.

Клуб уже начал погашать долг перед игроком. Вчера, 24 февраля, клуб совершил первый платеж.

Президент «Александрии» Сергей Кузьменко заявил, что клуб готов полностью погасить долг в ближайшее время, чтобы успеть заявить новичков команды на вторую половину сезона.