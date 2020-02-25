Александрия начала погашать долг перед Баришичем

Из-за этого долга клуб получил трансферный бан

  • 25.02.2020 20:09
  • 2041 просмотр
  • 1 комментарий
Александрия начала погашать долг перед Баришичем
© Footboom

Ранее сообщалось о том, что из-за долга в размере 233 тысяч долларов перед бывшим игроком команды Йосипом Баришичем «Александрия» получила трансферный бан.

Клуб уже начал погашать долг перед игроком. Вчера, 24 февраля, клуб совершил первый платеж.

Президент «Александрии» Сергей Кузьменко заявил, что клуб готов полностью погасить долг в ближайшее время, чтобы успеть заявить новичков команды на вторую половину сезона.

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Источник — Footboom

(13 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 20:16
    +5
    І чому одразу не платити? Щоб потім і зарплату, і суди оплачувати, і проценти?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 20:16
    +5
    І чому одразу не платити? Щоб потім і зарплату, і суди оплачувати, і проценти?
    Ссылка
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