КЕНИН – о поражении от Ястремской: «Играю не так, как хотела бы»

Сегодня Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA в Дохе в двух сетах обыграла чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин.
Американская теннисистка после матча не скрывала своего разочарования:
«Чувствую, что я полностью потеряла форму. Это плохо, я недовольна этим, это разочаровывает.
В Мельбурне я играла в лучший теннис в своей жизни, а теперь я играю не в свой худший теннис, но не в тот теннис, в который я хотела бы играть».
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Источник — Twitter
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