КЕНИН – о поражении от Ястремской: «Играю не так, как хотела бы»

Американка недовольна своим поражением

  • 25.02.2020 19:53
  • 1504 просмотра
  • 4 комментария
КЕНИН – о поражении от Ястремской: «Играю не так, как хотела бы»
© Australian Open. София Кенин

Сегодня Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA в Дохе в двух сетах обыграла чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин.

Американская теннисистка после матча не скрывала своего разочарования:

«Чувствую, что я полностью потеряла форму. Это плохо, я недовольна этим, это разочаровывает.

В Мельбурне я играла в лучший теннис в своей жизни, а теперь я играю не в свой худший теннис, но не в тот теннис, в который я хотела бы играть».

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
    online
    polesse2000, 25.02.2020 20:23
    0
    Восхищался игрой Кенин в Австралии, тем ценнее сегодня победа Даяны. Удачи.
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 25.02.2020 20:16
    +2
    mb_cdi, 25.02.2020 20:14
    Даяна, догнать и перегнать Свитолину!
    Програма минимум!
    Это не отвратимо, учитывая ту скорость, с которой Элина движется на встречу Даяне.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 25.02.2020 20:14
    +1
    Даяна, догнать и перегнать Свитолину!
    Програма минимум!
    Ссылка
    Павел Павленко
    online
      Павел Павленко, 25.02.2020 20:08
    +2
    Даяна найкраща !!!
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 25.02.2020 20:16
    +2
    mb_cdi, 25.02.2020 20:14
    Даяна, догнать и перегнать Свитолину!
    Програма минимум!
    Это не отвратимо, учитывая ту скорость, с которой Элина движется на встречу Даяне.
    Ссылка
    Павел Павленко
    online
      Павел Павленко, 25.02.2020 20:08
    +2
    Даяна найкраща !!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 25.02.2020 20:14
    +1
    Даяна, догнать и перегнать Свитолину!
    Програма минимум!
    Ссылка
    polesse2000
    online
    polesse2000, 25.02.2020 20:23
    0
    Восхищался игрой Кенин в Австралии, тем ценнее сегодня победа Даяны. Удачи.
    Ссылка
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