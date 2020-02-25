КЕНИН – о поражении от Ястремской: «Играю не так, как хотела бы»

Сегодня Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA в Дохе в двух сетах обыграла чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин.

Американская теннисистка после матча не скрывала своего разочарования:

«Чувствую, что я полностью потеряла форму. Это плохо, я недовольна этим, это разочаровывает.

В Мельбурне я играла в лучший теннис в своей жизни, а теперь я играю не в свой худший теннис, но не в тот теннис, в который я хотела бы играть».