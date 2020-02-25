Доха. Сестры Киченок вылетели от первого сеяного дуэта

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок во втором раунде хардового турнира WTA в Дохе встречались с первым сеяным дуэтом Се Шувэй/Барбора Стрыцова.
Украинки потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался ровно один час.
Второй раунд
Се Шувэй/Барбора Стыцова – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:2, 6:2
Вчера в первом раунде сестры Киченок обыграли Юлия Гергес и Кики Бертенс.
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Источник — Sport.ua
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