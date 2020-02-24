Доха. Сестры Киченок с трудом преодолели стартовый барьер

Украинский дуэт успешно начинает выступление в парном разряде турнира в Катаре

  • 24.02.2020 01:58
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Доха. Сестры Киченок с трудом преодолели стартовый барьер
© WTA. Cестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно начали выступление в парном разряде турнира в Катаре.

Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Кики Бертенс/Юлией Гёргес –(Нидерланды/Германия) 7:5, 1:6, 10:3

Соперницы провели на корте почти полтора часа. По ходу первого сета украинки уступали 0:5, но дальше сумели выиграть 7 геймов подряд.

На решающем тай-брейке Людмила и Надежда оформили 4 мини-брейка и потеряли одно очко на подаче.

Напомним, ранее Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности