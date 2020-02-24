Доха. Сестры Киченок с трудом преодолели стартовый барьер

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно начали выступление в парном разряде турнира в Катаре.

Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Кики Бертенс/Юлией Гёргес –(Нидерланды/Германия) 7:5, 1:6, 10:3

Соперницы провели на корте почти полтора часа. По ходу первого сета украинки уступали 0:5, но дальше сумели выиграть 7 геймов подряд.

На решающем тай-брейке Людмила и Надежда оформили 4 мини-брейка и потеряли одно очко на подаче.

Напомним, ранее Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе.