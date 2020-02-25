Универ-Динамо — Металлист 1925 — 1:4. Видео голов и обзор матча

Харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. «Металлист 1925» обыграл «Универ-Динамо» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Универ-Динамо» — «Металлист 1925» — 1:4
Голы: Луценко 55, с пенальти — Ермоленко 26, 69, с пенальти, Дмитренко 44, Ямполь 73
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.